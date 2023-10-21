Мастер Шеф 12 сезон 9 випуск частина 3 від 21 жовтня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 9 | 21.10.2023 | Сезон 12

Битва чорних у Мастер Шеф 12 сезон 9 випуск – це нічний жах багатьох учасників, які вже раніше дивилися шоу. У цьому випуску на них чекали високі поверхні. У цій битві чорним учасникам доводиться дертися на височини та одне одному на плечі, щоб дотягнути поверхні та щось приготувати. Під коробками-загадками на учасників чекали їхні власні дитячі фотографії. Учасники поділилися теплими спогадами дитинства. За умовами конкурсу вони мали приготувати ті страви, які асоціюються з цими спогадами. Діти бачать світ знизу вгору, і саме так сьогодні почувалися учасники. Хто зміг перенести суддів за часів свого дитинства? Дивіться в проєкті Мастер Шеф 12 сезон 9 випуск від 21.10.2023.

Дивитися онлайн Майстер Шеф 12 сезон 9 випуск від 21.10.2023