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Video: Мастер Шеф 12 сезон 9 выпуск часть 3 от 21 октября 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер 12 сезон 9 выпуск часть 3 от 21.10.2023. Новый выпуск Мастер Шеф 12 сезон выпуск 9 - эфир от 21 октября 2023 на сайте СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон 9 выпуск часть 3 от 21 октября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 9 часть 1 от 21.10.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 9 выпуск часть 3 от 21 октября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 9 часть 2 от 21.10.2023

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 Мастер Шеф 12 сезон 9 выпуск часть 3 от 21 октября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 8. Часть 2 от 14.10.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 9 выпуск часть 3 от 21 октября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 8. Часть 3 от 14.10.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 9 выпуск часть 3 от 21 октября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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Выпуск 9 | 21.10.2023 | Сезон 12

Битва черных в Мастер Шеф 12 сезон 9 выпуск – это ночной кошмар многих участников, которые уже раньше смотрели шоу. В этом выпуске их ждали высокие поверхности. В этой битве черных участникам приходится карабкаться на возвышенности и друг другу на плечи, чтобы дотянуться до поверхности и что-то приготовить. Под коробками-загадками участников ждали их собственные детские фотографии. Участники поделились теплыми воспоминаниями детства. По условиям конкурса, они должны были приготовить те блюда, которые у них ассоциируются с этими воспоминаниями. Дети видят мир снизу вверх, и именно так сегодня чувствовали себя участники. Кто смог перенести судей во времена своего детства? Смотрите в проекте Мастер Шеф 12 сезон 9 выпуск от 21.10.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 9 выпуск от 21.10.2023

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