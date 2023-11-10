Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск от 11 ноября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

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Смотрите в Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск, кто из участников вошел в десятку, а кто не достиг этого желанного рубежа и отправился домой. На этой неделе участники тесно взаимодействовали с судьями, учились у них и даже заглянули к ним в холодильники.

В первом испытании 12 выпуска Мастер Шеф 12 сезон Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский дали участникам по одному мастер-классу. Для аматоров это отличный шанс учиться у лучших, но действовать придется быстро – готовить можно только параллельно с мастер-классом судей. После мастер-класса судьи пробовали блюда участников и определяли, кто справился лучше всех, а кто хуже.

Во втором испытании участники узнали, что лежит в холодильниках судей. И это вовсе не фуа гра и элитный сыр! Из чего готовят завтраки Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 11 выпуск от 04.11.2023

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