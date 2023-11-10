Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск от 11 ноября 2023 – смотреть онлайн на СТБ

Випуск 12 | 11.11.2023 | Сезон 12

Дивіться в Мастер Шеф 12 сезон 12 випуск, хто з учасників увійшов до десятки, а хто не досяг цього бажаного рубежу і вирушив додому. Цього тижня учасники тісно взаємодіяли із суддями, навчалися в них і навіть зазирнули до них у холодильники.

У першому випробуванні 12 випуску Мастер Шеф 12 сезон Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський дали учасникам по одному майстер-класу. Для аматорів це чудовий шанс навчатися в найкращих, але діяти доведеться швидко – готувати можна лише паралельно з майстер-класом суддів. Після майстер-класу судді куштували страви учасників та визначали, хто впорався найкраще, а хто гірше.

У другому випробуванні учасники дізналися, що лежить у холодильниках суддів. І це зовсім не фуа гра та елітний сир! З чого готують сніданки Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 12 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск від 04.11.2023