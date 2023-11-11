Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск от 11 ноября 2023 – смотреть онлайн на СТБ

Випуск 12 | 11.11.2023 | Сезон 12

Другий випуск Мастер Шеф 12 сезон 12 випуск дасть вам разом із учасниками заглянути в гості до суддів. На початку випробування учасники побачили на кухні холодильники, на яких було прикріплено фотографії суддів. А на екранах на них чекали відеоповідомлення від Ектора Хіменес-Браво, Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського. Судді показали вміст своїх холодильників, і виявилося, що навіть у найкращих кухарів удома буває ситуація «миша повісилася».

У 12 випуску Мастер Шеф 12 сезон учасники готували сніданки з того, що залишилось у холодильниках суддів. Чи змогли вони перетворити мінімальний набір продуктів на повноцінний сніданок? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 12 випуск!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 12 випуск від 11.11.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 12 випуск частина 3 від 11.11.2023