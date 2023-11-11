Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск от 11 ноября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 12 | 11.11.2023 | Сезон 12

Второй выпуск Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск даст вам вместе с участниками заглянуть в гости к судьям. В начале испытания участники увидели на кухне холодильники, на которых были прикреплены фотографии судей. А на экранах их ждали видеосообщения от Эктора Хименес-Браво, Ольги Мартыновской и Владимира Ярославского. Судьи показали содержимое своих холодильников, и оказалось, что даже у самых лучших поваров дома бывает ситуация «мышь повесилась».

В 12 выпуске Мастер Шеф 12 сезон участники готовили завтраки из того, что осталось в холодильниках судей. Смогли ли они превратить минимальный набор продуктов в полноценный завтрак? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск от 11.11.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск часть 3 от 11.11.2023