Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск от 11 ноября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 12 | 11.11.2023 | Сезон 12

В битве черных Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск участники сами определяли, с какими усложнениями им предстояло столкнуться. Каждый кандидат на вылет получил номерок, который означал, за что будет отвечать этот участник. Например, номер один выбирает, из каких продуктовых наборов будут готовить все участники. Второй выбирает, какие продукты нельзя использовать, третий раздает девайсы, а еще кто-то определяет, какие бонусы могут получить участники. В этом испытании можно как подстроить подлость для конкурента, так и получить за это мгновенную карму. Узнайте прямо сейчас, кто покинул проект в Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск от 11.11.2023!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск от 11.11.2023