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Video: Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск от 11 ноября 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск от 11.11.2023. Новый выпуск Мастер Шеф 12 сезон выпуск 12 - эфир от 2023 на сайте СТБ
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В битве черных Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск участники сами определяли, с какими усложнениями им предстояло столкнуться. Каждый кандидат на вылет получил номерок, который означал, за что будет отвечать этот участник. Например, номер один выбирает, из каких продуктовых наборов будут готовить все участники. Второй выбирает, какие продукты нельзя использовать, третий раздает девайсы, а еще кто-то определяет, какие бонусы могут получить участники. В этом испытании можно как подстроить подлость для конкурента, так и получить за это мгновенную карму. Узнайте прямо сейчас, кто покинул проект в Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск от 11.11.2023!

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск от 11.11.2023

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