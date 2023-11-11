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Video: Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск от 11 ноября 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск от 11.11.2023. Новый выпуск Мастер Шеф 12 сезон выпуск 12 - эфир от 2023 на сайте СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск от 11 ноября 2023 – смотреть онлайн на СТБ
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У битві чорних Мастер Шеф12 сезон 12 випуск учасники самі визначали, з якими ускладненнями вони мали зіткнутися. Кожен кандидат на виліт отримав номер, який означав, за що відповідатиме цей учасник. Наприклад, номер один вибирає, з яких наборів продуктів будуть готувати всі учасники. Другий вибирає, які продукти не можна використати, третій роздає девайси, а ще хтось визначає, які бонуси можуть отримати учасники. У цьому випробуванні можна як підлаштувати підлість для конкурента, так і отримати за це миттєву карму. Дізнайтеся просто зараз, хто покинув проєкт у Мастер Шеф 12 сезон 12 випуск від 11.11.2023!

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 12 випуск від 11.11.2023

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