Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск от 11 ноября 2023 – смотреть онлайн на СТБ

Випуск 12 | 11.11.2023 | Сезон 12

У першому випробуванні Мастер Шеф 12 сезон 12 випуск учасники готували страви, які їм показали судді на майстер-класах. Цього сезону аматори вже навчалися в професійних кухарів, але цього разу вони отримали особливу нагоду за один конкурс пройти майстер-класи від Ектора Хіменес-Браво, Володимира Ярославського та Ольги Мартиновської. На кожному етапі судді пробували те, що вийшло в учасників, і визначали автора найкращої страви та двох найгірших. Найуспішніший учасник мав шанс врятувати одного з менш щасливих колег від чорного фартуха. Хто виявився найбільш старанним учнем? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 12 випуск від 11.11.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 12 випуск від 11.11.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 12 випуск частина 2 від 11.11.2023