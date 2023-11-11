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Video: Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск от 11 ноября 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск от 11.11.2023. Новый выпуск Мастер Шеф 12 сезон выпуск 12 - эфир от 2023 на сайте СТБ
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Выпуск 12 | 11.11.2023 | Сезон 12

В первом испытании Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск участники готовили блюда, которые им показали судьи на мастер-классах. В этом сезоне аматоры уже учились у профессиональных поваров, но в этот раз они получили особенную возможность за один конкурс получить мастер-классы от Эктора Хименес-Браво, Владимира Ярославского и Ольги Мартыновской. На каждом этапе судьи пробовали то, что получилось у участников, и определяли автора самого лучшего блюда и двух самых худших. У самого успешного участника был шанс спасти одного из менее удачливых коллег от черного фартука. Кто оказался самым прилежным учеником? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск от 11.11.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск от 11.11.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 12 выпуск часть 2 от 11.11.2023

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