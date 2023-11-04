Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск від 04 листопада 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 11 | 04.11.2023 | Сезон 12

Дивіться онлайн унікальний епізод Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск від 04.11.2023! Команди пригощали найпочесніших гостей за весь час існування проєкту, отримали можливість попрацювати під керівництвом Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського і дізналися однен одного трохи краще.

У першому конкурсі 11 випуску Мастер Шеф 12 сезон учасники готували весільний банкет, що саме по собі вже є відповідальним, а ще більш відповідальним – для весілля українських захисників. Катя та Ілля – бійці Азова, захисники Маріуполя. Вони одружилися ще наАзовсталі, а тепер, після повернення додому, нарешті отримали можливість відсвяткувати разом зі своїми близькими.

У другому конкурсі доля учасників залежала від того, чи погодяться допомогти їм противники, а також від того, чи вміють вони просити про допомогу. Дізнайтеся просто зараз, хто вирушив додому цього тижня! Дивіться Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск від 04.11.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск від 28.10.2023