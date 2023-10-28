Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск від 28 жовтня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 10 | 28.10.2023 | Сезон 12

Дивіться онлайн Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск від 28.10.2023! У цьому випуску на аматорів чекали нові випробування, які протестували їх у польових умовах і показали, наскільки добре кулінари вміють комунікувати між собою.

У першому випробуванні 10 випуску Мастер Шеф 12 сезон учасникам довелося не лише готувати, а й навчитися орієнтуватися на місцевості. Чи знають кухарі, що таке азимути та як орієнтуватися за компасом? Чи можна приготувати десерт на мангалі? Дізнайтеся просто зараз!

У другому випробуванні капітани розлучилися зі своїми командами і давали їм вказівки лише по рації. У капітанів трьох команд була лише одна рація для зв’язку, тому їм доводилося диктувати рецепти своїм колегам по черзі. Яка команда не схотіла прислухатися до ідей свого капітана? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск від 28.10.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 9 випуск від 21.10.2023