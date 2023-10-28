Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск частина 1 від 28 жовтня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 10 | 28.10.2023 | Сезон 12

У Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск учасників чекало незвичайне виїзне завдання та особливі гості. Пласт – це Національна організація скаутів України. Для дітей це чудова підготовка. Вони вчаться орієнтуватися на місцевості, вивчають природу і стають всебічно розвиненими особистостями.

У 10 випуску Мастер Шеф 12 сезон кулінарам довелося пройти справжній скаутський маршрут, щоб здобути продукти. Їм потрібно було пройти з точки А в точку Б, де на них чекали запаковані продукти, але це було непросто, адже їм довелося навчитися орієнтуватися за компасом. А готували кулінари на багатті, так само, як скаути в походах. Чи сподобалися пластунам страви учасників? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск від 28.10.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск від 28.10.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск частина 2 від 28.10.2023