Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск частина 2 від 28 жовтня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 10 | 28.10.2023 | Сезон 12

У другому випробуванні Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск учасники готували страви, з якими пов’язані теплі спогади Ектора Хіменес-Браво. Свого часу ці азіатські страви надихнули Ектора та вплинули на його стиль у кулінарії.

У 10 випуску Мастер Шеф 12 сезон учасники поділилися на три команди. У капітанів у цьому конкурсі було особливо відповідальне завдання, адже рецепти для своїх команд знали лише вони. У цьому випробуванні капітани не брали участь у процесі приготування і взагалі не були присутні на кухні – вони роздавали вказівки по рації. Одна рація стояла в кімнаті, де сиділи капітани, а ще одна – на кухні. Чи змогли учасники порадувати Ектора Хіменес-Браво, правильно приготувавши його улюблені страви? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск від 28.10.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск частина 3 від 28.10.2023