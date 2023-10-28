Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск частина 3 від 28 жовтня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 10 | 28.10.2023 | Сезон 12

У проєкті Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск від 28.10.2023 битва чорних показала, чи вміють учасники йти на компроміси. Судді зрозуміли, що ніхто з аматорів не любить йти на поступки, але цю битву чорних зможуть пройти лише ті, хто зможе домовитися між собою. Кому це вдалося, а хто покинув проєкт цього тижня? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск.

На кухні кандидатів на виліт чекала лише одна поверхня, а це означає, що всім доведеться трохи потіснитися. Кожен учасник отримав табличку зі своїм цехом – мийка, холодний цех, духовка та індукційна плита. Кожний учасник може працювати лише за одним процесом. Змінитися вони можуть лише тоді, коли всі чотири кулінари підняли свої таблички і показали суддям, що вони готові мінятися. Чи змогли учасники домовитися між собою та приготувати гідні страви? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск від 28.10.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск від 28.10.2023