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Video: Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск частина 3 від 28 жовтня 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск частина 3 від 28.10.2023. Новий випуск Мастер Шеф 12 сезон випуск № - ефір від 28 жовтня 2023 на сайті СТБ
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У проєкті Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск від 28.10.2023 битва чорних показала, чи вміють учасники йти на компроміси. Судді зрозуміли, що ніхто з аматорів не любить йти на поступки, але цю битву чорних зможуть пройти лише ті, хто зможе домовитися між собою. Кому це вдалося, а хто покинув проєкт цього тижня? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск.

На кухні кандидатів на виліт чекала лише одна поверхня, а це означає, що всім доведеться трохи потіснитися. Кожен учасник отримав табличку зі своїм цехом – мийка, холодний цех, духовка та індукційна плита. Кожний учасник може працювати лише за одним процесом. Змінитися вони можуть лише тоді, коли всі чотири кулінари підняли свої таблички і показали суддям, що вони готові мінятися. Чи змогли учасники домовитися між собою та приготувати гідні страви? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск від 28.10.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 10 випуск від 28.10.2023

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