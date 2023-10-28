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Video: Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск часть 3 от 28 октября 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер 12 сезон 10 выпуск часть 3 от 28.10.2023. Новый выпуск Мастер Шеф 12 сезон выпуск 10 - эфир от 28 октября 2023 на сайте СТБ
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В проекте Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск от 28.10.2023 битва черных показала, умеют ли участники идти на компромиссы. Судьи поняли, что никто из аматоров не любит идти на уступки, но эту битву черных смогут пройти только те, кто сможет договориться между собой. Кому это удалось, а кто покинул проект на этой неделе? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск.

На кухне кандидатов на вылет ждала всего одна поверхность, а это значит, что всем придется чуть потесниться. Каждый участник получил табличку со своим цехом – мойка, холодный цех, духовка и индукционная плита. Каждій участник может работать только в одном цеху. Поменяться они могут только тогда, когда все четыре кулинара подняли свои таблички и показали судьям, что они готовы меняться. Смогли ли участники договориться между собой и приготовить достойные блюда? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск от 28.10.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск от 28.10.2023

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