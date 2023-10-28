Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск от 28 октября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 10 | 28.10.2023 | Сезон 12

Смотрите онлайн Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск от 28.10.2023! В этом выпуске аматоров ждали новые испытания, которые протестировали их в полевых условиях и показали, насколько хорошо кулинары умеют коммуницировать между собой.

В первом испытании 10 выпуска Мастер Шеф 12 сезон участникам пришлось не только готовить, но и научиться ориентироваться на местности. Знают ли повара, что такое азимуты и как ориентироваться по компасу? Можно ли приготовить десерт на мангале? Узнайте прямо сейчас!

Во втором испытании капитаны разлучились со своими командами и давали им указания только по рации. У капитанов трех команд была всего одна рация для связи, поэтому им приходилось диктовать рецепты своим коллегам по очереди. Какая команда не захотела прислушиваться к идеям своего капитана? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск от 28.10.2023.

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