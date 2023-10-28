Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск часть 1 от 28 октября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 10 | 28.10.2023 | Сезон 12

В Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск участников ждало необычное выездное задание и особые гости. Пласт – это Национальная организация скаутов Украины. Для детей это отличная подготовка. Они учатся ориентироваться на местности, изучают природу и становятся всесторонне развитыми личностями.

В 10 выпуске Мастер Шеф 12 сезон кулинарам пришлось пройти настоящий скаутский маршрут, чтобы добыть продукты. Им нужно было пройти из точки А в точку Б, где их ждали запакованные продукты, но это было непросто, ведь им пришлось научиться ориентироваться по компасу. А готовили кулинары на костре, точно так же, как скауты в походах. Понравились ли пластунам блюда участников? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск от 28.10.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск от 28.10.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск часть 2 от 28.10.2023