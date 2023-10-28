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Video: Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск часть 2 от 28 октября 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер 12 сезон 10 выпуск часть 2 от 28.10.2023. Новый выпуск Мастер Шеф 12 сезон выпуск 10 - эфир от 28 октября 2023 на сайте СТБ
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 Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск часть 2 от 28 октября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 10 часть 1 от 28.10.2023

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 Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск часть 2 от 28 октября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 9 часть 2 от 21.10.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск часть 2 от 28 октября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 12 сезон. Выпуск 9 часть 3 от 21.10.2023

 Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск часть 2 от 28 октября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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Выпуск 10 | 28.10.2023 | Сезон 12

Во втором испытании Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск участники готовили блюда, с которыми связаны теплые воспоминания Эктора Хименес-Браво. В свое время эти азиатские блюда вдохновили Эктора и повлияли на его стиль в кулинарии.

В 10 выпуске Мастер Шеф 12 сезон участники поделились на три команды. У капитанов в этом конкурсе было особо ответственное задание, ведь рецепты для своих команд знали только они. В этом испытании капитаны не участвовали в процессе готовки и вообще не присутствовали на кухне – они раздавали указания по рации. Одна рация стояла в комнате, где сидели капитаны, а еще одна – на кухне. Смогли ли участники порадовать Эктора Хименес-Браво, правильно приготовив его любимые блюда? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск от 28.10.2023
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