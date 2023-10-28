Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск часть 2 от 28 октября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 10 | 28.10.2023 | Сезон 12

Во втором испытании Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск участники готовили блюда, с которыми связаны теплые воспоминания Эктора Хименес-Браво. В свое время эти азиатские блюда вдохновили Эктора и повлияли на его стиль в кулинарии.

В 10 выпуске Мастер Шеф 12 сезон участники поделились на три команды. У капитанов в этом конкурсе было особо ответственное задание, ведь рецепты для своих команд знали только они. В этом испытании капитаны не участвовали в процессе готовки и вообще не присутствовали на кухне – они раздавали указания по рации. Одна рация стояла в комнате, где сидели капитаны, а еще одна – на кухне. Смогли ли участники порадовать Эктора Хименес-Браво, правильно приготовив его любимые блюда? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск от 28.10.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск часть 3 от 28.10.2023