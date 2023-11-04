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Video: Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск частина 1 від 04 листопада 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск частина 1 від 04.11.2023. Новий випуск Мастер Шеф 12 сезон випуск № - ефір від 04 листопада 2023 на сайті СТБ
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У першому випробуванні Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск учасники готувалися до візиту дуже важливих гостей. Любителі готували для Катерини та Іллі з бригади Азов. Вони побралися під обстрілами. Їм пощастило вижити та повернутися додому в Україну. У пари так і не було урочистого весілля, тому на Мастер Шеф 12 сезон в учасників було максимально відповідальне завдання – приготувати страви для їхнього банкету.

Учасники 12 сезону Мастер Шеф не мають права на помилку, тож у цьому конкурсі капітанів для них призначили судді – і ними стали Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська! У цьому випробуванні протистояння розгорнулося як між командами, так і між суддями. Хто виявиться сильнішим? Дивіться Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск від 04.11.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск від 04.11.2023
Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск частина 2 від 04.11.2023

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