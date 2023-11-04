Мастер Шеф 12 сезон 11 выпуск часть 1 от 04 ноября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 11 | 04.11.2023 | Сезон 12

В первом испытании Мастер Шеф 12 сезон 11 выпуск участники готовились к визиту очень важных гостей. Аматоры готовили для Катерины и Ильи из бригады Азов. Они поженились под обстрелами. Им повезло выжить и вернуться домой в Украину. У пары так и не было торжественной свадьбы, поэтому на Мастер Шеф 12 сезон у участников было максимально ответственное задание – приготовить блюда для их банкета.

Участники 12 сезона Мастер Шеф не имеют права на ошибку, поэтому в этом конкурсе капитанов для них назначили судьи – и ими стали Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская! В этом испытании противостояние развернулось не только между командами, но и между судьями. Кто окажется сильнее? Смотрите Мастер Шеф 12 сезон 11 выпуск от 04.11.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 11 выпуск от 04.11.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 11 выпуск часть 2 от 04.11.2023