Мастер Шеф 12 сезон 11 выпуск часть 2 от 04 ноября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 11 | 04.11.2023 | Сезон 12

В проекте Мастер Шеф 12 сезон 11 выпуск от 04.11.2023 судьи проверили, умеют ли участники договариваться между собой. Их судьбу решит жребий и милость соперников. Когда аматоры в 11 выпуске Мастер Шеф 12 сезон пришли на кухню, их там ждали коробки-загадки с рецептами классических блюд, да только готовить эти блюда будут не они, а их соперники. Судьи при помощи жребия разделили всех участников на пары. У каждого участника было по четыре карточки, на каждой из которых записана одна часть рецепта. Чтобы получить свой рецепт, нужно поменяться с соперником. Помогать или не помогать – это уже выбор каждого. Кто из участников не захотел делиться рецептом? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 11 выпуск от 04.11.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 11 выпуск от 04.11.2023

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 11 выпуск часть 3 от 04.11.2023