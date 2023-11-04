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Video: Мастер Шеф 12 сезон 11 выпуск часть 3 от 04 ноября 2023 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер 12 сезон 11 выпуск часть 3 от 04.11.2023. Новый выпуск Мастер Шеф 12 сезон выпуск 11 - эфир от 04 ноября 2023 на сайте СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон 11 выпуск часть 3 от 04 ноября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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 Мастер Шеф 12 сезон 11 выпуск часть 3 от 04 ноября 2023 — смотреть онлайн на СТБ
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Смотрите самую тихую битву черных проекта Мастер Шеф 12 сезон 11 выпуск от 04.11.2023! В этом конкурсе участникам придется вести себя максимально тихо. Работа на кухне – это шумное дело, и из ресторанов обычно разносится много звуков. А если на одной улице стоят два крупных ресторана, то уровень шума превышает все допустимые нормы. 

В 11 выпуске Мастер Шеф 12 сезон возле каждой рабочей поверхности стоял аппарат, который измерял уровень шума. Если он превышал 62 дБ, то звуковые инспекторы могли оштрафовать и обоих участников, которые стояли за одной поверхностью. Штраф – это 3 минуты рабочего времени. Во время конкурса участники поняли, что не издавать звуки практически невозможно! Кому не удалось приготовить вкусное блюдо в таких сложных условиях? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мастер Шеф 12 сезон 11 выпуск от 04.11.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 11 выпуск от 04.11.2023

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