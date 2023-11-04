Мастер Шеф 12 сезон 11 выпуск от 04 ноября 2023 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 11 | 04.11.2023 | Сезон 12

Смотрите онлайн уникальный эпизод Мастер Шеф 12 сезон 11 выпуск от 04.11.2023! Команды угощали самых почетных гостей за все время существования проекта, получили возможность поработать под началом Ольги Мартыновской и Владимира Ярославского и узнали друг друга немного лучше.

В первом конкурсе 11 выпуска Мастер Шеф 12 сезон участники готовили свадебный банкет, что само по себе уже ответственно, а еще более ответственно – для свадьбы украинских защитников. Катя и Илья – бойцы Азова, защитники Мариуполя. Они поженились еще на Азовстали, а теперь, после возвращения домой, наконец-то получили возможность отпраздновать вместе со своими близкими.

Во втором конкурсе судьба участников зависела от того, согласятся ли им помочь противники, а также от того, умеют ли они просить о помощи. Узнайте прямо сейчас, кто отправился домой на этой неделе! Смотрите Мастер Шеф 12 сезон 11 выпуск от 04.11.2023.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 12 сезон 10 выпуск от 28.10.2023