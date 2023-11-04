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Video: Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск частина 3 від 04 листопада 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск частина 3 від 04.11.2023. Новий випуск Мастер Шеф 12 сезон випуск № - ефір від 04 листопада 2023 на сайті СТБ
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Дивіться найтихішу битву чорних проєкту Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск від 04.11.2023! У цьому конкурсі учасникам доведеться поводитися максимально тихо. Робота на кухні – це шумна справа, і з ресторанів зазвичай розноситься багато звуків. А якщо на одній вулиці стоять два великі ресторани, то рівень шуму перевищує всі допустимі норми.

В 11 випуску Мастер Шеф 12 сезон біля кожної робочої поверхні стояв апарат, який вимірював рівень шуму. Якщо він перевищував 62 дБ, звукові інспектори могли оштрафувати й обох учасників, які стояли за однією поверхнею. Штраф – це три хвилини робочого часу. Під час конкурсу учасники зрозуміли, що не видавати звуки практично неможливо! Кому не вдалося приготувати смачну страву за таких складних умов? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск від 04.11.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск від 04.11.2023

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