Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск частина 3 від 04 листопада 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 11 | 04.11.2023 | Сезон 12

Дивіться найтихішу битву чорних проєкту Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск від 04.11.2023! У цьому конкурсі учасникам доведеться поводитися максимально тихо. Робота на кухні – це шумна справа, і з ресторанів зазвичай розноситься багато звуків. А якщо на одній вулиці стоять два великі ресторани, то рівень шуму перевищує всі допустимі норми.

В 11 випуску Мастер Шеф 12 сезон біля кожної робочої поверхні стояв апарат, який вимірював рівень шуму. Якщо він перевищував 62 дБ, звукові інспектори могли оштрафувати й обох учасників, які стояли за однією поверхнею. Штраф – це три хвилини робочого часу. Під час конкурсу учасники зрозуміли, що не видавати звуки практично неможливо! Кому не вдалося приготувати смачну страву за таких складних умов? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск від 04.11.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск від 04.11.2023