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Video: Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск частина 2 від 04 листопада 2023 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск частина 2 від 04.11.2023. Новий випуск Мастер Шеф 12 сезон випуск № - ефір від 04 листопада 2023 на сайті СТБ
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Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск частина 2 від 04 листопада 2023 – дивитись онлайн на СТБ
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Випуск 11 | 04.11.2023 | Сезон 12

У проєкті Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск від 04.11.2023 судді перевірили, чи вміють учасники домовлятися між собою. Їхню долю вирішить жереб та милість суперників. Коли аматори в 11 випуску Мастер Шеф 12 сезон прийшли на кухню, на них чекали коробки-загадки з рецептами класичних страв, та тільки готувати ці страви будуть не вони, а їхні суперники. Судді за допомогою жереба поділили всіх учасників на пари. Кожен учасник мав по чотири картки, на кожній з яких записано одну частину рецепту. Щоб отримати свій рецепт, потрібно помінятись із суперником. Допомагати чи не допомагати – це вже вибір кожного. Хто з учасників не захотів ділитися рецептом? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск від 04.11.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск від 04.11.2023
Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск частина 3 від 04.11.2023

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