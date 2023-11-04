Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск частина 2 від 04 листопада 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 11 | 04.11.2023 | Сезон 12

У проєкті Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск від 04.11.2023 судді перевірили, чи вміють учасники домовлятися між собою. Їхню долю вирішить жереб та милість суперників. Коли аматори в 11 випуску Мастер Шеф 12 сезон прийшли на кухню, на них чекали коробки-загадки з рецептами класичних страв, та тільки готувати ці страви будуть не вони, а їхні суперники. Судді за допомогою жереба поділили всіх учасників на пари. Кожен учасник мав по чотири картки, на кожній з яких записано одну частину рецепту. Щоб отримати свій рецепт, потрібно помінятись із суперником. Допомагати чи не допомагати – це вже вибір кожного. Хто з учасників не захотів ділитися рецептом? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск від 04.11.2023.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск від 04.11.2023

Дивитися онлайн Мастер Шеф 12 сезон 11 випуск частина 3 від 04.11.2023