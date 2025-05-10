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Video: Мастер Шеф 15 сезон 11 выпуск часть 2 от 10 мая 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер 15 сезон 11 выпуск часть 2 от 10.05.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 15 сезон выпуск 11 - эфир от 10 мая 2025 на сайте СТБ
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Легенда британской кухни, кулинарный паразитизм и хитрости владельцев черных фартуков! Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 11 выпуск.

Участников в белых и черных фартуках встретили боксы-загадки и рабочие поверхности, которых было меньше количества кулинаров. Оказывается, во втором испытании все подготовлено для готовки кулинаров в белом, но аутсайдеры имеют возможность не только выгрызть для себя возможность готовить блюдо, но даже вернуть свои белые фартуки, одев соперников в черный цвет! Владельцы черных фартуков выберут себе соседей, с которыми могут вместе готовить. Белые повара могут дать «паразитам» продукты, а также избавиться от них, если найдут кулинарные ошибки во время процессов. Из-за чего белые могут оказаться в зоне риска? Все покажет Мастер Шеф 15 сезон на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 11 выпуск от 10.05.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 11 выпуск часть 3 от 10.05.2025

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