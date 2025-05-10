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Video: Мастер Шеф 15 сезон 11 выпуск часть 3 от 10 мая 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер 15 сезон 11 выпуск часть 3 от 10.05.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 15 сезон выпуск 11 - эфир от 10 мая 2025 на сайте СТБ
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Пришло время для самой тактильной битвы черных в шоу Мастер Шеф 15 сезон! Смогут ли враги помириться ради хороших результатов во время финальной дегустации? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф.

Перед битвой черных Ольга Мартыновская напомнила, что на кухне Мастер Шеф среди участников царит не только конкуренция, но и дружба с поддержкой. Судьи хотят, чтобы эта битва черных объединила, а не разъединила соперников. Именно поэтому владельцы черных фартуков разделятся на пары, которые на протяжении всего конкурса должны дарить друг другу объятия. Для кого такое усложнение станет настоящим вызовом? Смотрите шоу Мастер Шеф 2025.

Кулинарная тема битвы черных продолжает логику условия об объятиях. Судьи хотят, чтобы аутсайдеры приготовили закрытый пирог, где тесто окутывает ароматную начинку. Чьи шедевры покорят сердца судей? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 11 выпуск от 10.05.2025

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