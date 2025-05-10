Мастер Шеф 15 сезон 11 выпуск от 10 мая 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 11 | 10.05.2025 | Сезон 15

Двенадцать кулинаров-аматоров продолжают борьбу ради мечты – обучения в школе Le Crdon bleu в Лондоне! Чем повара будут удивлять на этот раз? Смотрите кулинарное шоу Мастер Шеф 15 сезон 11 выпуск от 10.05.2025.

В 11 выпуске проекта Мастер Шеф 2025 звездные шефы проверят кулинарные навыки участников вечной классикой. В течение первого конкурса повара должны приготовить классические десерты, но помешает им уникальное деление на команды, которое впервые состоится на кухне Мастер Шеф! Во втором испытании аутсайдеры в черном пойдут на хитрости, чтобы забрать белые фартуки у соперников во время приготовления классического британского блюда. А битва черных удивит и владельцев черных фартуков, и участников на балконе теплыми объятиями, которые и станут главным усложнением конкурса. Какая команда приготовит тирамису, а кто решит удивлять судей блинами Креп Сюзетт? И смогут ли аутсайдеры приготовить не только вкусный закрытый пирог, но и помириться с врагами? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 15 сезон 11 выпуск от 10.05.2025 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Мастер Шеф 15 сезон 10 выпуск от 03.05.2025