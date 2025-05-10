Мастер Шеф 15 сезон 11 выпуск часть 1 от 10 мая 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 11 | 10.05.2025 | Сезон 15

Впервые в истории проекта Мастер Шеф состоится самое скандальное распределение, которое выведет из себя всех кулинаров! Для кого кухня станет по-настоящему адской? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 15 сезон 11 выпуск на сайте СТБ!

Новая неделя кулинарных соревнований начинается с разделения на команды, которое впервые произойдет на кухне Мастер Шеф. Словно на экзамене, судьи разложили на столе карточки трех видов ресурсов: продуктов, времени и девайсов с разными типами рабочих поверхностей. Как интуиция и матушка Фортуна помогут поварам выбрать лучшие карточки, что повлияет на их судьбу в командах? Смотрите онлайн Мастер Шеф.

После раскрытия продуктовых карточек кулинары поняли, что сегодня они будут готовить десерты. Судьи подчеркнули, что они желают увидеть именно классические десерты, поэтому они будут придирчивы к рецептуре. Чье блюдо больше всего поразит шефов? Смотрите онлайн шоу Мастер Шеф 2025.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 11 выпуск от 10.05.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 15 сезон 11 выпуск часть 2 от 10.05.2025