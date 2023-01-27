Штрудель: пошаговый рецепт от Анжелы Липской

Штрудель от Анжелы Липской
27.01.2023
Сладенького много не бывает! Яблочный штрудель – десерт на все времена и вкусы. Его едят и на праздники, и просто за домашними посиделками с чаем. Подробный рецепт штруделя от суперфиналистки «МастерШеф»-8 Анжелы Липской найдете в материале.
Ингредиенты:
Тесто:
- Мука – 200 г
- Вода – 100-120 г
- Соль – щепотка
- Оливковое масло – для смазывания
Начинка:
- Яблоки – 2 шт.
- Сухари – 20 г
- Корица
- Сахарная пудра – для посыпки
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Приготовление:
- Замесить мягкое тесто, дать ему отдохнуть, потом раскатать и хорошо растянуть.
- Обильно смазать тесто маслом.
- Для начинки нарезать яблоки и смешать с сухарями и корицей (если яблоки твердые и кислые, немного карамелизировать их на сковороде).
- Завернуть яблоки в рулет и запекать в духовке минут 20-30 при температуре 160 градусов.
- Посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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