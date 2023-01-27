Штрудель: пошаговый рецепт от Анжелы Липской

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МастерШеф

Штрудель от Анжелы Липской

27.01.2023

Сладенького много не бывает! Яблочный штрудель – десерт на все времена и вкусы. Его едят и на праздники, и просто за домашними посиделками с чаем. Подробный рецепт штруделя от суперфиналистки «МастерШеф»-8 Анжелы Липской найдете в материале.

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Ингредиенты:

Тесто:

  • Мука – 200 г
  • Вода – 100-120 г
  • Соль – щепотка
  • Оливковое масло – для смазывания

Начинка:

  • Яблоки – 2 шт.
  • Сухари – 20 г
  • Корица
  • Сахарная пудра – для посыпки

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Приготовление:

  1. Замесить мягкое тесто, дать ему отдохнуть, потом раскатать и хорошо растянуть.
  2. Обильно смазать тесто маслом.
  3. Для начинки нарезать яблоки и смешать с сухарями и корицей (если яблоки твердые и кислые, немного карамелизировать их на сковороде).
  4. Завернуть яблоки в рулет и запекать в духовке минут 20-30 при температуре 160 градусов.
  5. Посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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