Штрудель: пошаговый рецепт от Анжелы Липской

Штрудель от Анжелы Липской

Сладенького много не бывает! Яблочный штрудель – десерт на все времена и вкусы. Его едят и на праздники, и просто за домашними посиделками с чаем. Подробный рецепт штруделя от суперфиналистки «МастерШеф»-8 Анжелы Липской найдете в материале.

Ингредиенты:

Тесто:

Мука – 200 г

Вода – 100-120 г

Соль – щепотка

Оливковое масло – для смазывания

Начинка:

Яблоки – 2 шт.

Сухари – 20 г

Корица

Сахарная пудра – для посыпки

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Приготовление:

Замесить мягкое тесто, дать ему отдохнуть, потом раскатать и хорошо растянуть. Обильно смазать тесто маслом. Для начинки нарезать яблоки и смешать с сухарями и корицей (если яблоки твердые и кислые, немного карамелизировать их на сковороде). Завернуть яблоки в рулет и запекать в духовке минут 20-30 при температуре 160 градусов. Посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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