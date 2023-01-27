Штрудель: покроковий рецепт від Анжели Липської

Штрудель від Анжели Липської
27.01.2023
Солоденького багато не буває! Яблучний штрудель – десерт на всі часи і смаки. Його їдять і на свята, і просто за домашніми посиденьками з чаєм. Покроковий рецепт штруделя від суперфіналістки «МастерШеф»-8 Анжели Липської знайдете в матеріалі.
Інгредієнти:
Тісто:
- Борошно – 200 г
- Вода – 100-120 г
- Сіль – щіпка
- Оливкова олія – для змащування
Начинка:
- Яблука – 2 шт.
- Сухарі – 20 г
- Кориця
- Цукрова пудра – для посипання
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Приготування:
- Замісити м’яке тісто, дати йому відпочити, потім розкачати і добре розтягнути.
- Рясно змастити тісто олією.
- Для начинки нарізати яблука і змішати з сухарями і корицею (якщо яблука тверді і кислі, трохи карамелізувати їх на сковороді).
- Загорнути яблука в рулет і запікати в духовці хвилин 20-30 за температури 160 градусів.
- Посипати цукровою пудрою.
Смачного!
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