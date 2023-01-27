Штрудель: покроковий рецепт від Анжели Липської

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МастерШеф

Штрудель від Анжели Липської

27.01.2023

Солоденького багато не буває! Яблучний штрудель – десерт на всі часи і смаки. Його їдять і на свята, і просто за домашніми посиденьками з чаєм. Покроковий рецепт штруделя від суперфіналістки «МастерШеф»-8 Анжели Липської знайдете в матеріалі.

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Інгредієнти:

Тісто:

  • Борошно – 200 г
  • Вода – 100-120 г
  • Сіль – щіпка
  • Оливкова олія – ​​для змащування

Начинка:

  • Яблука – 2 шт.
  • Сухарі – 20 г
  • Кориця
  • Цукрова пудра – для посипання

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Приготування:

  1. Замісити м’яке тісто, дати йому відпочити, потім розкачати і добре розтягнути.
  2. Рясно змастити тісто олією.
  3. Для начинки нарізати яблука і змішати з сухарями і корицею (якщо яблука тверді і кислі, трохи карамелізувати їх на сковороді).
  4. Загорнути яблука в рулет і запікати в духовці хвилин 20-30 за температури 160 градусів.
  5. Посипати цукровою пудрою.

Смачного!

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