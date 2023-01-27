Штрудель: покроковий рецепт від Анжели Липської

Штрудель від Анжели Липської

Солоденького багато не буває! Яблучний штрудель – десерт на всі часи і смаки. Його їдять і на свята, і просто за домашніми посиденьками з чаєм. Покроковий рецепт штруделя від суперфіналістки «МастерШеф»-8 Анжели Липської знайдете в матеріалі.

Інгредієнти:

Тісто:

Борошно – 200 г

Вода – 100-120 г

Сіль – щіпка

Оливкова олія – ​​для змащування

Начинка:

Яблука – 2 шт.

Сухарі – 20 г

Кориця

Цукрова пудра – для посипання

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Приготування:

Замісити м’яке тісто, дати йому відпочити, потім розкачати і добре розтягнути. Рясно змастити тісто олією. Для начинки нарізати яблука і змішати з сухарями і корицею (якщо яблука тверді і кислі, трохи карамелізувати їх на сковороді). Загорнути яблука в рулет і запікати в духовці хвилин 20-30 за температури 160 градусів. Посипати цукровою пудрою.

Смачного!

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