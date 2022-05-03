Кексы любят и взрослые, и дети, а тем более – шоколадные! Пошаговый рецепт кекса «Черный лес» от победительницы «МастерШеф»-2 Елизаветы Глинской поможет вам приготовить вкуснейший десерт. Подробности найдете в материале.

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Ингредиенты:

Вишнево-шоколадный кекс:

Сливочное масло – 70 г

Миндальная мука – 20 г

Сахар – 80 г

Яйца – 90 г

Сливки (жирность 30–35%) – 40 мл

Черный шоколад – 50 г

Мука – 70 г

Разрыхлитель – 3 г

Какао-порошок – 15 г

Замороженная вишня без косточки – 50 г

Сироп для пропитки:

Вода – 120 мл

Сахар – 60 г

Ганаш на белом шоколаде:

Белый шоколад – 180 г

Сливки – 80 мл

Холодное сливочное масло – 60 г

Вишневое компоте:

Вишня без косточки – 200 г

Вода – 50 мл

Сахар – 60 г

Кукурузный крахмал – 10 г

Желатин в порошке – 8 г

Вода – 40 мл

Шоколадная глазурь:

Черный шоколад – 500 г

Какао-масло – 100 г

Рафинированное подсолнечное масло – 100 мл

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Приготовление:

Заранее подготовить формы: смазать их тонким слоем сливочного масла и присыпать мукой. Взбить венчиком размягченное сливочное масло, добавить миндальную муку, затем сахар. Смешать теплые сливки с яйцами и ввести в масляно-сахарную смесь. Добавить муку с разрыхлителем. Вымешать до однородности и соединить с растопленным теплым шоколадом, его температура должна быть от 45 до 50 градусов. Теперь добавить замороженную вишню, быстро перемешать и сразу же разложить тесто по заранее заготовленным формам. Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке 40–45 минут. Необходимо дать кексу слегка остыть, затем достать его из формы и отставить до полного остывания. Сделать сироп: соединить воду с сахаром, довести до кипения, снять с огня. Охладить. Приготовить ганаш: растопить в микроволновке или на паровой бане белый шоколад. Соединить его с теплыми сливками. Перебить погружным блендером до однородности. Добавить холодное сливочное масло и снова перебить блендером. Приготовить вишневое компоте: залить желатин водой комнатной температуры и оставить на 15–20 минут. Соединить в сотейнике вишню, воду, сахар, крахмал. На среднем огне, при постоянном помешивании, довести компоте до кипения и исчезновения привкуса крахмала. Снять с огня, добавить замоченный, набухший желатин. Сделать шоколадную глазурь: шоколад растопить до температуры 50 градусов. Соединить с растопленным маслом какао, добавить растительное масло. Теперь нужно собрать кекс. Делать это нужно в той же форме, в которой он выпекался. Если у вас силиконовая форма, ее ничем выстилать не нужно. А если металлическая, то для того, чтобы достать собранный и подмороженный кекс из формы, нужно уложить пергамент на дно и края. Пергамент должен свисать со всех сторон, чтобы было удобно достать кекс из формы. Остывший кекс разрезать вдоль, на три равные части. Пропитать сиропом. На дно формы вылить слой ганаша, на него уложить первый корж. Затем слой компоте, снова корж, слой ганаша и корж. Убрать кекс на 3–4 часа в морозильную камеру. Достать из формы, поставить кекс на решетку и залить его шоколадной глазурью. Убрать кекс на несколько часов в холодильник. Ждать, пока кекс разморозится.

Приятного аппетита!

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