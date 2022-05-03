Кекс «Черный лес» от Елизаветы Глинской
03.05.2022
Кексы любят и взрослые, и дети, а тем более – шоколадные! Пошаговый рецепт кекса «Черный лес» от победительницы «МастерШеф»-2 Елизаветы Глинской поможет вам приготовить вкуснейший десерт. Подробности найдете в материале.
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Ингредиенты:
Вишнево-шоколадный кекс:
- Сливочное масло – 70 г
- Миндальная мука – 20 г
- Сахар – 80 г
- Яйца – 90 г
- Сливки (жирность 30–35%) – 40 мл
- Черный шоколад – 50 г
- Мука – 70 г
- Разрыхлитель – 3 г
- Какао-порошок – 15 г
- Замороженная вишня без косточки – 50 г
Сироп для пропитки:
- Вода – 120 мл
- Сахар – 60 г
Ганаш на белом шоколаде:
- Белый шоколад – 180 г
- Сливки – 80 мл
- Холодное сливочное масло – 60 г
Вишневое компоте:
- Вишня без косточки – 200 г
- Вода – 50 мл
- Сахар – 60 г
- Кукурузный крахмал – 10 г
- Желатин в порошке – 8 г
- Вода – 40 мл
Шоколадная глазурь:
- Черный шоколад – 500 г
- Какао-масло – 100 г
- Рафинированное подсолнечное масло – 100 мл
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Приготовление:
- Заранее подготовить формы: смазать их тонким слоем сливочного масла и присыпать мукой.
- Взбить венчиком размягченное сливочное масло, добавить миндальную муку, затем сахар.
- Смешать теплые сливки с яйцами и ввести в масляно-сахарную смесь.
- Добавить муку с разрыхлителем. Вымешать до однородности и соединить с растопленным теплым шоколадом, его температура должна быть от 45 до 50 градусов.
- Теперь добавить замороженную вишню, быстро перемешать и сразу же разложить тесто по заранее заготовленным формам.
- Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке 40–45 минут. Необходимо дать кексу слегка остыть, затем достать его из формы и отставить до полного остывания.
- Сделать сироп: соединить воду с сахаром, довести до кипения, снять с огня. Охладить.
- Приготовить ганаш: растопить в микроволновке или на паровой бане белый шоколад. Соединить его с теплыми сливками. Перебить погружным блендером до однородности. Добавить холодное сливочное масло и снова перебить блендером.
- Приготовить вишневое компоте: залить желатин водой комнатной температуры и оставить на 15–20 минут. Соединить в сотейнике вишню, воду, сахар, крахмал. На среднем огне, при постоянном помешивании, довести компоте до кипения и исчезновения привкуса крахмала. Снять с огня, добавить замоченный, набухший желатин.
- Сделать шоколадную глазурь: шоколад растопить до температуры 50 градусов. Соединить с растопленным маслом какао, добавить растительное масло.
- Теперь нужно собрать кекс. Делать это нужно в той же форме, в которой он выпекался. Если у вас силиконовая форма, ее ничем выстилать не нужно. А если металлическая, то для того, чтобы достать собранный и подмороженный кекс из формы, нужно уложить пергамент на дно и края. Пергамент должен свисать со всех сторон, чтобы было удобно достать кекс из формы.
- Остывший кекс разрезать вдоль, на три равные части. Пропитать сиропом. На дно формы вылить слой ганаша, на него уложить первый корж. Затем слой компоте, снова корж, слой ганаша и корж.
- Убрать кекс на 3–4 часа в морозильную камеру.
- Достать из формы, поставить кекс на решетку и залить его шоколадной глазурью.
- Убрать кекс на несколько часов в холодильник. Ждать, пока кекс разморозится.
Приятного аппетита!
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