Кекс с малиной: три простых рецепта от участников «МастерШеф. Профессионалы»
14.07.2021
Что может быть более летним, чем сорвать с куста ягоду малины? Или купить всю малину на прилавке, принести домой и есть её прямо руками. К сожалению, срок малины не долог, а столько всего нужно успеть приготовить! Простые рецепты вкусных малиновых кексов от участников проекта «МастерШеф. Профессионалы» читайте в материале.
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Классический малиновый кекс
Ингредиенты:
- мука – 250 г
- малина – 300 г
- яйца – 3 шт.
- сахар – 200 г
- сливочное масло – 200 г
- ванильный сахар – 10 г (1 пакетик)
- разрыхлитель – 1,5 ч.л.
Приготовление:
- Яйца взбиваем с сахаром и солью, добавляем размягчённое сливочное масло и продолжаем взбивать.
- Постепенно добавляем просеянную муку и разрыхлитель.
- Миксером замешиваем тесто и делим его на 2 части.
- Половину малины пюрируем и добавляем в одну часть теста, в другую – ванильный сахар.
- Форму для кекса смазываем маслом и присыпаем мукой.
- Выливаем туда светлую часть теста, сверху выкладываем слой целой малины. Сверху выкладываем малиновое тесто.
- Выпекать при 180 градусах в течении 40 минут.
- Готовый пирог остудить в форме и только потом перевернуть на блюдо.
- Украшаем сахарной пудрой, и свежей малиной.
Малиновый чизкейк
Ингредиенты:
- сливочный сыр – 300 г
- малина свежая – 500 г
- сметана -200 г
- сахарная пудра – 180 г
- печенье бисквитное – 100 г
- сливочное масло – 60 г
- грецкие орехи – 100 г
- желатин – 4 пластинки
Приготовление:
- Желатин замачиваем в холодной воде.
- Печенье и орехи измельчаем в крошку с помощью блендера и перемешиваем с растопленным сливочным маслом.
- Равномерно выкладываем в разъемную форму, слегка утрамбовываем и отправляем в холодильник.
- 400 грамм малины пюрируем и протираем через сито, чтобы избавиться от косточек.
- На небольшом огне нагреваем малиновое пюре до первых пузырьков.
- Желатин достаем из воды, добавляем к малине и перемешиваем.
- Сметану, сливочный сыр и сахарную пудру тщательно перемешиваем ложкой и затем взбиваем миксером до однородности.
- Добавляем малиновое пюре и снова перемешиваем.
- Из холодильника достаем корж, выливаем сверху сливочно-малиновый крем и возвращаем охлаждаться на 2 часа.
- Готовый чизкейк достаем из формы и украшаем оставшейся малиной.
Открытый малиновый пирог
Ингредиенты:
- мука – 250 г
- сливочное масло – 70 г
- сахар – 70 г
- ванильный сахар – 10 г
- яйцо – 1 шт
- разрыхлитель – ½ ч.л.
- малина – 300 г
- сахарная пудра
Приготовление:
- Смешиваем растопленное сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром.
- Добавляем яйцо и хорошо перемешиваем.
- Всыпаем муку, разрыхлитель и смешиваем до однородности.
- Тесто перекладываем в, смазанную маслом, форму и делаем бортики.
- Сверху, не вдавливая, выкладываем малину.
- Слегка присыпаем сахаром и отправляем в, разогретую до 180 градусов, духовку на 40 минут.
- Перед подачей кусочек пирога посыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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