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Кекси з малиною: три прості рецепти від учасників «МастерШеф»

22.07.2022

Що може бути більш літнім, ніж зірвати з куща ягоду малини? Або скупити всю малину з прилавку, принести додому і їсти її прямо руками. На жаль, життя малини не довге, а стільки всього потрібно встигнути приготувати! Прості рецепти смачних малинових кексів від учасників проекту «МастерШеф» читайте в матеріалі.

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Класичний малиновий кекс

Кекси з малиною: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • борошно – 250 г
  • малина – 300 г
  • яйця – 3 шт.
  • цукор – 200 г
  • вершкове масло – 200 г
  • ванільний цукор – 10 г (1 пакетик)
  • розпушувач – 1,5 ч.л.

Приготування:

  1. Яйця збиваємо з цукром і сіллю, додаємо розм’якшене вершкове масло і продовжуємо збивати.
  2. Поступово додаємо просіяне борошно і розпушувач.
  3. Міксером замішуємо тісто і ділимо його на 2 частини.
  4. З половини малини робимо пюре і додаємо в одну частину тіста, в іншу – ванільний цукор.
  5. Форму для кексу змащуємо маслом і присипаємо борошном.
  6. Виливаємо туди світлу частину тіста, зверху викладаємо шар цілої малини та заливаємо малиновим тістом.
  7. Випікати при 180 градусах протягом 40 хвилин.
  8. Готовий пиріг остудити у формі і тільки потім перевернути на блюдо.
  9. Прикрашаємо цукровою пудрою, і свіжою малиною.

Малиновий чізкейк

Кекси з малиною: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • вершковий сир – 300 г
  • малина – 500 г
  • сметана – 200 г
  • цукрова пудра – 180 г
  • печиво бісквітне – 100 г
  • вершкове масло – 60 г
  • волоські горіхи – 100 г
  • желатин – 4 пластинки

Приготування:

  1. Желатин замочуємо в холодній воді.
  2. Печиво і горіхи подрібнюємо в крихту за допомогою блендера і перемішуємо з розтопленим вершковим маслом.
  3. Рівномірно викладаємо в роз’ємну форму, злегка утрамбовуюєм і відправляємо в холодильник.
  4. Із 400 грам малини робимо пюре і протираємо через сито, щоб позбутися кісточок.
  5. На невеликому вогні нагріваємо малинове пюре до перших бульбашок.
  6. Желатин дістаємо з води, додаємо до малини і перемішуємо.
  7. Сметану, вершковий сир і цукрову пудру ретельно перемішуємо ложкою і потім збиваємо міксером до однорідності.
  8. Додаємо малинове пюре і знову перемішуємо.
  9. З холодильника дістаємо корж, виливаємо зверху вершково-малиновий крем і повертаєм охолоджуватися на 2 години.
  10. Готовий чізкейк дістаємо з форми і прикрашаємо залишилася малиною.

Відкритий малиновий пиріг

Кекси з малиною: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • борошно – 250 г
  • вершкове масло – 70 г
  • цукор – 70 г
  • ванільний цукор – 10 г
  • яйце – 1 шт
  • розпушувач – ½ ч.л.
  • малина – 300 г
  • цукрова пудра

Приготування:

  1. Змішуємо розтоплене вершкове масло з цукром і ванільним цукром.
  2. Додаємо яйце і добре перемішуємо.
  3. Всипаємо борошно, розпушувач і змішуємо до однорідності.
  4. Тісто перекладаємо в, змащену маслом, форму і робимо бортики.
  5. Зверху, не вдавлюючи, викладаємо малину.
  6. Злегка присипаємо цукром і відправляємо у, розігріту до 180 градусів, духовку на 40 хвилин.
  7. Перед подачею шматочок пирога посипаємо цукровою пудрою.

Смачного!

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