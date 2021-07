Літо – не лише час відпусток, а й чудова пора для смачних та корисних заготовок на зиму. Малина здавна вважається помічником у боротьбі із застудними захворюваннями та джерелом вітамінів. Із цієї солодкої ягоди можна приготувати варення, а можна просто перетерти її з цукром. У нашому матеріалі рецепти заготовок малини на зиму від учасників проекту «МастерШеф. Професіонали».

Щоб малина зберігалася впродовж всієї зими й не втратила своїх цілющих властивостей, її потрібно правильно закатати. І весь цей процес починається з моменту збору ягід. А збирати їх потрібно тільки в суху погоду.

Після збору врожаю ягоди необхідно перебрати й, не миючи їх, засипати цукром із розрахунку 1:1 (1 кг цукру = 1 кг малини).

Після цього малину слід перетирати дерев’яним товкачем протягом 10–15 хвилин.

Потім дайте постояти малині близько години, після чого розкладіть її в простерилізовані баночки, залишаючи вгорі місце для додаткового цукру від 0,5 до 1 см.

Закрийте банки чистими сухими капроновими кришками. Ваш вітамінний коктейль у вигляді перетертої малини з цукром готовий!

Смачного!

