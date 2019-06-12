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Малинове варення: рецепт приготування на зиму від Юлії Проходи

12.06.2019

Ароматне малинове варення можна використовувати у приготуванні випічки і десертів або вживати окремо з чаєм, булочкою або морозивом. Це не лише дуже смачно, а йсправді корисно: варення з малини допомагає в лікуванні застуди та зміцнює імунітет. Аби в холодну пору року ніщо не загрожувало вашому здоров’ю, пропонуємо вже зараз заготовити малинове варення на зиму. Як його зварити, розповість суперфіналістка «МастерШеф. Професіонали» Юлія Прохода.

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Для приготування варення з малини можна брати ягоди будь-якого розміру. Головне, щоб вони не були м’ятими або зіпсованими. Якщо ви помітили на малині шкідників, попередньо занурте ягоди в холодну воду з сіллю (20 г на 1 л) і зачекайте 15 хв. Потім помістіть в друшляк і промийте.

Рецепт варення з малини на зиму

рецепт малинового варенья

Інгредієнти:

  • Малина — 1 кг
  • Цукор — 1 кг
  • Вода — 1 скл.

Спосіб приготування:

  1. Підготовлену малину очистити від плодоніжок і помістити в емальовану каструлю.
  2. В окремій ємності зварити цукровий сироп і частинами додати його до ягід.
  3. Варити малину з сиропом на середньому вогні близько 15 хв., акуратно помішуючи і знімаючи піну. Коли варення буде готове, піна перестане виділятися. Щоб консистенція вийшла більш однорідною, варення можна перетерти через сито.
  4. Розкладіть варення у стерилізовані банки і закатайте.

Смачного!

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