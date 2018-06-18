Літо – сезон ягід і смачних напоїв! Ми навчимо вас готувати малинову наливку в домашніх умовах, яка здивує не тільки вас, але й ваших близьких. Читайте покроковий рецепт в матеріалі.
Розглянемо два варіанти приготування малинової наливки – з додаванням горілки і коньяку.
Малинова наливка на горілці
Відзначимо, смак горілки в малиновій наливці буде невідчутним. Ви помітите лиш приємний ягідний аромат. Однак перебирати з напоєм не варто, адже він п’янить.
Інгредієнти:
- малина – 800 г
- горілка – 1 л
- вода – 400 мл
- цукор – 500 г
Спосіб приготування:
- Переберіть і очистіть малину.
- Складіть малину в ємність, подрібніть і залийте горілкою. Залиште суміш настоюватися на 7 днів у теплому місці.
- Злийте зайву рідину через марлю.
- Додайте до малини цукровий сироп (300 мл).
- Залиште наливку на два тижні, щоб вона настоялась.
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Малинова наливка на коньяку
Цей рецепт дуже простий, адже вам знадобляться лише малина і коньяк, проте настоюватися наливці доведеться довше.
Інгредієнти:
- малина – 800 г
- коньяк – 1 л
Спосіб приготування:
- Переберіть і очистіть малину.
- Складіть малину в ємність (краще банку) і подрібніть.
- Залийте малину коньяком і залиште настоюватися під кришкою на 2 місяці.
- Злийте зайву рідину і розподіліть настоянку по пляшках.
Смачного і приємного літа!
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