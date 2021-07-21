Лето – сезон ягод и вкусных напитков! Мы научим вас готовить малиновую наливку в домашних условиях, которая удивит не только вас, но и ваших близких. Читайте пошаговый рецепт в материале. Специально для читателей STB.UA участник «МастерШеф. Профессионалы» Дмитрий Шевченко подготовил рецепт вкусной малиновой наливки.

Рассмотрим два варианта приготовления малиновой наливки – с добавлением водки и коньяка.

Малиновая наливка на водке

Отметим, вкус водки в малиновой наливке не будет ощущаться. Вы почувствуете приятный ягодный аромат. Однако перебирать с напитком не стоит, так как он пьянит.

Ингредиенты:

малина – 800 г

водка – 1 л

вода – 400 мл

сахар – 500 г

Способ приготовления:

Переберите и очистите малину. Сложите малину в емкость, размельчите и залейте водкой. Оставьте смесь настаиваться на 7 дней в теплом месте. Слейте лишнюю жидкость через марлю. Добавьте к малине сахарный сироп (300 мл). Оставьте наливку на две недели, чтобы она настоялась.

Малиновая наливка на коньяке

Этот рецепт предельно прост, ведь вам понадобятся лишь малина и коньяк, однако настаиваться наливке придется дольше.

Ингредиенты:

малина – 800 г

коньяк – 1 л

Способ приготовления:

Переберите и очистите малину. Сложите малину в емкость (лучше банку) и размельчите. Залейте малину коньяком и оставьте настаиваться под крышкой на 2 месяца. Слейте лишнюю жидкость и распределите настойку по бутылкам.

Вкусного и приятного лета!

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