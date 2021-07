Літо – сезон ягід і смачних напоїв! Ми навчимо вас готувати малинову наливку в домашніх умовах, яка здивує не тільки вас, але й ваших близьких. Читайте покроковий рецепт в матеріалі. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко підготував рецепт смачної малинової наливки.

Розглянемо два варіанти приготування малинової наливки – з додаванням горілки і коньяку.

Відзначимо, смак горілки в малиновій наливці буде невідчутним. Ви помітите лиш приємний ягідний аромат. Однак перебирати з напоєм не варто, адже він п’янить.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Цей рецепт дуже простий, адже вам знадобляться лише малина і коньяк, проте настоюватися наливці доведеться довше.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Смачного і приємного літа!

