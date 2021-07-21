Літо – сезон ягід і смачних напоїв! Ми навчимо вас готувати малинову наливку в домашніх умовах, яка здивує не тільки вас, але й ваших близьких. Читайте покроковий рецепт в матеріалі. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко підготував рецепт смачної малинової наливки.

Розглянемо два варіанти приготування малинової наливки – з додаванням горілки і коньяку.

Малинова наливка на горілці

Відзначимо, смак горілки в малиновій наливці буде невідчутним. Ви помітите лиш приємний ягідний аромат. Однак перебирати з напоєм не варто, адже він п’янить.

Інгредієнти:

малина – 800 г

горілка – 1 л

вода – 400 мл

цукор – 500 г

Спосіб приготування:

Переберіть і очистіть малину. Складіть малину в ємність, подрібніть і залийте горілкою. Залиште суміш настоюватися на 7 днів у теплому місці. Злийте зайву рідину через марлю. Додайте до малини цукровий сироп (300 мл). Залиште наливку на два тижні, щоб вона настоялась.

Малинова наливка на коньяку

Цей рецепт дуже простий, адже вам знадобляться лише малина і коньяк, проте настоюватися наливці доведеться довше.

Інгредієнти:

малина – 800 г

коньяк – 1 л

Спосіб приготування:

Переберіть і очистіть малину. Складіть малину в ємність (краще банку) і подрібніть. Залийте малину коньяком і залиште настоюватися під кришкою на 2 місяці. Злийте зайву рідину і розподіліть настоянку по пляшках.

Смачного і приємного літа!

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