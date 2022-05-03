Кекс «Чорний ліс» від Єлизавети Глінської
03.05.2022
Кекси люблять і дорослі, і діти, а тим паче — шоколадні! Покроковий рецепт кексу «Чорний ліс» від переможниці «МастерШеф»-2 Єлизавети Глінської допоможе вам приготувати смачний десерт. Подробиці знайдете в матеріалі.
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Інгредієнти:
Вишнево-шоколадний кекс:
- Вершкове масло – 70 г
- Мигдальне борошно – 20 г
- Цукор – 80 г
- Яйця – 90 г
- Вершки (жирність 30–35%) – 40 мл
- Чорний шоколад – 50 г
- Борошно – 70 г
- Розпушувач – 3 г
- Какао-порошок – 15 г
- Заморожена вишня без кісточки – 50 г
Сироп для просочення:
- Вода – 120 мл
- Цукор – 60 г
Ганаш на білому шоколаді:
- Білий шоколад – 180 г
- Вершки – 80 мл
- Холодне вершкове масло – 60 г
Вишневе компоте:
- Вишня без кісточки – 200 г
- Вода – 50 мл
- Цукор – 60 г
- Кукурудзяний крохмаль – 10 г
- Желатин в порошку – 8 г
- Вода – 40 мл
Шоколадна глазур:
- Чорний шоколад – 500 г
- Какао-масло – 100 г
- Рафінована соняшникова олія – 100 мл
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Приготування:
- Заздалегідь підготувати форми: змастити їх тонким шаром вершкового масла і присипати борошном.
- Збити вінчиком розм’якшене вершкове масло, додати мигдальне борошно, потім цукор.
- Змішати теплі вершки з яйцями і ввести в масляно-цукрову суміш.
- Додати борошно з розпушувачем. Вимішати до однорідності та з’єднати з розтопленим теплим шоколадом, його температура повинна бути від 45 до 50 градусів.
- Тепер додати заморожену вишню, швидко перемішати і відразу ж розкласти тісто у заздалегідь підготовлені форми.
- Випікати в розігрітій до 160 градусів духовці 40–45 хвилин. Необхідно дати кексу злегка охолонути, потім дістати його з форми і відставити до повного охолодження.
- Зробити сироп: з’єднати воду з цукром, довести до кипіння, зняти з вогню. Охолодити.
- Приготувати ганаш: розтопити в мікрохвильовці або на паровій бані білий шоколад. З’єднати його з теплими вершками. Перебити занурювальним блендером до однорідності. Додати холодне вершкове масло і знову перебити блендером.
- Приготувати вишневе компоте: залити желатин водою кімнатної температури і залишити на 15–20 хвилин. З’єднати в сотейнику вишню, воду, цукор, крохмаль. На середньому вогні, при постійному помішуванні, довести компоте до кипіння і зникнення присмаку крохмалю. Зняти з вогню, додати замочений, набряклий желатин.
- Зробити шоколадну глазур: шоколад розтопити до температури 50 градусів. З’єднати з розтопленим маслом какао, додати рослинну олію.
- Тепер потрібно зібрати кекс. Робити це потрібно в тій же формі, в якій він випікався. Якщо у вас силіконова форма, її нічим вистилати не потрібно. А якщо металева, то для того, щоб дістати зібраний і підморожений кекс із форми, потрібно укласти пергамент на дно і краї. Пергамент повинен звисати з усіх боків, щоб було зручно дістати кекс із форми.
- Охолоджений кекс розрізати уздовж, на три рівні частини. Просочити сиропом. На дно форми вилити шар ганаша, на нього покласти перший корж. Потім шар компоте, знову корж, шар ганаша і корж.
- Поставити кекс на 3–4 години в морозильну камеру.
- Дістати з форми, поставити кекс на решітку і залити його шоколадною глазур’ю.
- Прибрати кекс на кілька годин в холодильник. Чекати, поки кекс розморозиться.
Смачного!
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