Кекси люблять і дорослі, і діти, а тим паче — шоколадні! Покроковий рецепт кексу «Чорний ліс» від переможниці «МастерШеф»-2 Єлизавети Глінської допоможе вам приготувати смачний десерт. Подробиці знайдете в матеріалі.

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Інгредієнти:

Вишнево-шоколадний кекс:

Вершкове масло – 70 г

Мигдальне борошно – 20 г

Цукор – 80 г

Яйця – 90 г

Вершки (жирність 30–35%) – 40 мл

Чорний шоколад – 50 г

Борошно – 70 г

Розпушувач – 3 г

Какао-порошок – 15 г

Заморожена вишня без кісточки – 50 г

Сироп для просочення:

Вода – 120 мл

Цукор – 60 г

Ганаш на білому шоколаді:

Білий шоколад – 180 г

Вершки – 80 мл

Холодне вершкове масло – 60 г

Вишневе компоте:

Вишня без кісточки – 200 г

Вода – 50 мл

Цукор – 60 г

Кукурудзяний крохмаль – 10 г

Желатин в порошку – 8 г

Вода – 40 мл

Шоколадна глазур:

Чорний шоколад – 500 г

Какао-масло – 100 г

Рафінована соняшникова олія – ​​100 мл

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Приготування:

Заздалегідь підготувати форми: змастити їх тонким шаром вершкового масла і присипати борошном. Збити вінчиком розм’якшене вершкове масло, додати мигдальне борошно, потім цукор. Змішати теплі вершки з яйцями і ввести в масляно-цукрову суміш. Додати борошно з розпушувачем. Вимішати до однорідності та з’єднати з розтопленим теплим шоколадом, його температура повинна бути від 45 до 50 градусів. Тепер додати заморожену вишню, швидко перемішати і відразу ж розкласти тісто у заздалегідь підготовлені форми. Випікати в розігрітій до 160 градусів духовці 40–45 хвилин. Необхідно дати кексу злегка охолонути, потім дістати його з форми і відставити до повного охолодження. Зробити сироп: з’єднати воду з цукром, довести до кипіння, зняти з вогню. Охолодити. Приготувати ганаш: розтопити в мікрохвильовці або на паровій бані білий шоколад. З’єднати його з теплими вершками. Перебити занурювальним блендером до однорідності. Додати холодне вершкове масло і знову перебити блендером. Приготувати вишневе компоте: залити желатин водою кімнатної температури і залишити на 15–20 хвилин. З’єднати в сотейнику вишню, воду, цукор, крохмаль. На середньому вогні, при постійному помішуванні, довести компоте до кипіння і зникнення присмаку крохмалю. Зняти з вогню, додати замочений, набряклий желатин. Зробити шоколадну глазур: шоколад розтопити до температури 50 градусів. З’єднати з розтопленим маслом какао, додати рослинну олію. Тепер потрібно зібрати кекс. Робити це потрібно в тій же формі, в якій він випікався. Якщо у вас силіконова форма, її нічим вистилати не потрібно. А якщо металева, то для того, щоб дістати зібраний і підморожений кекс із форми, потрібно укласти пергамент на дно і краї. Пергамент повинен звисати з усіх боків, щоб було зручно дістати кекс із форми. Охолоджений кекс розрізати уздовж, на три рівні частини. Просочити сиропом. На дно форми вилити шар ганаша, на нього покласти перший корж. Потім шар компоте, знову корж, шар ганаша і корж. Поставити кекс на 3–4 години в морозильну камеру. Дістати з форми, поставити кекс на решітку і залити його шоколадною глазур’ю. Прибрати кекс на кілька годин в холодильник. Чекати, поки кекс розморозиться.

Смачного!

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