Сир містить чимало корисних вітамінів і мікроелементів. Однак діти не завжди полюбляють цей продукт. Та існує секретна страва з сиру, від якої малеча не в змозі відмовитися. Читайте рецепт сирних кексів у нашому матеріалі.

Інгредієнти:

Читайте також: Гельський стейк у віскі: рецепт королівської страви

Приготування:

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.