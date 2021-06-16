Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Сирні кекси для малечі

16.06.2021

Сир містить чимало корисних вітамінів і мікроелементів. Однак діти не завжди полюбляють цей продукт. Та існує секретна страва з сиру, від якої малеча не в змозі відмовитися. Читайте рецепт сирних кексів у нашому матеріалі.

Інгредієнти:

  • Яйця – 6 шт. (розділені на білки і жовтки)
  • Цукор – 6 ст. л.
  • Сир (м’який, не зернистий, 5%) – 400 г
  • Сіль – 2 дрібки
  • Лимонний сік – кілька крапель
  • Борошно – 4 ст. л.
  • Збиті вершки, ягоди для прикрашання

Читайте також: Гельський стейк у віскі: рецепт королівської страви

Приготування:

  1. Спершу розігріємо духовку до 180 градусів. Далі збиваємо білки з сіллю та лимонним соком в одній мисці, а жовтки з цукром — в іншій.
  2. До збитих жовтків додаємо сир і ретельно перемішуємо.
  3. Беремо збиті білки та обережно вмішуємо їх у тісто.
  4. Тепер крізь сито, одразу перемішуючи, додаємо до тіста борошно. Розподіляємо тісто по формочках для кексів.
  5. Ставимо кекси на 15 хвилин у духовку.
  6. Коли кекси будуть готові, прикрашаємо їх збитими вершками та ягодами.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

Video: Сирні кекси для малечі

Сирні кеси - рецепт смачного і дуже корисного десерту. Як приготувати ніжні сирні кекси, від яких не відмовиться жодна дитина, читайте в матеріалі

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send