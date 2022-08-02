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Все буде добре

Творожные кексы для детей

02.08.2022

Творог содержит немало полезных витаминов и микроэлементов. Однако дети не всегда любят этот продукт. Но существует секретное блюдо из творога, от которого малыши не в силах отказаться. Читайте рецепт творожных кексов для детей в нашем материале.

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Ингредиенты:

  • Яйца ― 6 шт. (разделенные на белки и желтки)
  • Сахар ― 6 ст. л.  
  • Творог (мягкий, не зернистый, 5%) ― 400 г
  • Соль ― 2 щепотки
  • Лимонный сок — несколько капель
  • Мука ― 4 ст.  л.
  • Взбитые сливки, ягоды для украшения.

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Приготовление:

  1. Сначала разогреем духовку до 180 градусов. Далее взбиваем белки с солью и лимонным соком в одной тарелке, а желтки с сахаром — в другой.  
  2. К взбитым желткам добавляем творог и тщательно перемешиваем.  
  3. Берем взбитые белки и осторожно смешиваем их с тестом.  
  4. Теперь сквозь сито, сразу перемешивая, добавляем в тесто муку.  Распределяем тесто по формочкам для кексов. Ставим кексы на 15 минут в духовку.  
  5. Когда кексы будут готовы, украшаем их взбитыми сливками и ягодами.  

Приятного аппетита!

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Video: Творожные кексы для детей

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