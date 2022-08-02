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Все буде добре

Сирні кекси для малечі

02.08.2022

Сир містить чимало корисних вітамінів і мікроелементів. Однак діти не завжди полюбляють цей продукт. Та існує секретна страва з сиру, від якої малеча не в змозі відмовитися. Читайте рецепт сирних кексів у нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

  • Яйця – 6 шт. (розділені на білки і жовтки)
  • Цукор – 6 ст. л.
  • Сир (м’який, не зернистий, 5%) – 400 г
  • Сіль – 2 дрібки
  • Лимонний сік – кілька крапель
  • Борошно – 4 ст. л.
  • Збиті вершки, ягоди для прикрашання

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Приготування:

  1. Спершу розігріємо духовку до 180 градусів. Далі збиваємо білки з сіллю та лимонним соком в одній мисці, а жовтки з цукром — в іншій.
  2. До збитих жовтків додаємо сир і ретельно перемішуємо.
  3. Беремо збиті білки та обережно вмішуємо їх у тісто.
  4. Тепер крізь сито, одразу перемішуючи, додаємо до тіста борошно. Розподіляємо тісто по формочках для кексів.
  5. Ставимо кекси на 15 хвилин у духовку.
  6. Коли кекси будуть готові, прикрашаємо їх збитими вершками та ягодами.

Смачного!

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Video: Сирні кекси для малечі

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