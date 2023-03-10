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Майже одружені

Подмена невесты и история двоеженца: что увидят зрители в новых сериях «Майже одружених»

10.03.2023

В эту пятницу, 10 марта, с 18:00 на СТБ выйдут сразу 4 новые серии сериала «Майже одружені». Появление на свадьбе другой невесты, попытка бывшего сорвать церемонию, загадочное прошлое зятя, которое попытается разгадать теща, и история мужа с двумя законными супругами – все это в новых эпизодах.

Что увидят зрители в новых сериях «Майже одружених» от 10.03.2023

Подробности серий:

Не та невеста

Свадебная церемония. Жених Максим нервничает, поправляет свою рубашку, смотрит на отца, который сверлит его серьезным взглядом. Появляется невеста со своим отцом под руку, на ней волшебное платье и фата, полностью закрывающая лицо, на руках белые перчатки. Церемониймейстер начинает речь, предлагает молодоженам обменяться кольцами, а после этого объявляет, что жених может поцеловать невесту. Максим поднимает фату, на него смотрит улыбающаяся… любовница Кира, которую он совсем не ждал! Девушка бросает ему шутку: «Говорил же, что любишь и хочешь быть рядом – вот и я!». Все гости и родные в шоке, никто не понимает, где настоящая невеста Марьяна…

Невеста-китаянка

25-летняя виолончелистка-китаянка, выпускница Киевской консерватории, привлекательная, симпатичная и скромная Аймин Ли выходит замуж за 27-летнего предпринимателя, украинца Богдана Бучарского. И хотя родители девушки не в восторге от решения дочери, они все же приехали в Украину на свадьбу. В день церемонии не хватает только мамы Богдана, обещавшей быть. Мать Ирина и ее дочь Надя забегают в зал сразу после того, как Богдан и Аймин сказали друг другу «да», обменялись кольцами и скрепили заключение брака поцелуем. Да не сами, а с бывшим любимым Аймином — Ливеем… Не разобравшись, Ирина кричит: «Немедленно остановите церемонию!». Но когда понимает, что уже поздно, обессилено падает на стул и хватает голову руками… Между тем Ливей неожиданно признается в чувствах Аймина!

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Теща против зятя

Алла и Захар Мостовые празднуют серебряную свадьбу в небольшом загородном ресторане. Среди гостей – их дочь Эвелина и Глеб, будущий зять. Эвелина желает счастья родителям! Растроганная Алла в ответ желает дочери прожить такую же счастливую супружескую жизнь со своим будущим мужем Глебом (свадьба уже через неделю), как они прожили с ее отцом. Все идут танцевать. Глеб лихо крутит в танце будущую тещу. Когда танец заканчивается, к Глебу неожиданно подходит Марк, двоюродный брат, с которым они давно не общались. Он расспрашивает и о самом Глебе, и о его родителях. Глеб заметно нервничает и непременно хочет вывести Марка в другой конец зала. Марк удивлен: почему его не пригласили и кто из родственников еще будет, и приедут ли родители Глеба на свадьбу? Алла настораживается, ведь знает, что родители Глеба погибли в автокатастрофе… Что скрывает жених? Как теща выведет его на чистую воду?

Двоеженец

Галина и Родион празднуют свою деревянную свадьбу – пять лет счастливой супружеской жизни. Родион хочет выпить в первую очередь за свою прекрасную жену! Гости кричат: «Горько!» прекрасной семье». Пара целуется. И тут в зал врывается женщина по имени Марта, которую пытается остановить охранник. Она отбивается и кричит: «Стойте! Этот брак недействителен! Я – законная жена Родиона Романовского!» Гости и Галина в шоке! Что это значит?

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