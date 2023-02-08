Брачное предложение от незнакомца и неожиданная беременность дружки: что увидят зрители в новых сериях «Майже одружених»

В эту пятницу, 10 февраля, с 18:00 на СТБ выйдут сразу 4 новые серии сериала «Майже одружені». Зрителей ждут истории любви и препятствий на пути к нему. Загадочное предложение от незнакомца, новость о беременности в день свадьбы, подозрение в предательстве перед обетом и чувства к преподавательнице – все это в премьерных эпизодах.

Подробности новых выпусков:

Подруга суррогатная мама

День свадьбы. Настя выходит замуж за Сергея. Они уже два года встречаются и, наконец, Сергей сделал ей предложение. В присутствии выездного регистратора они сказали друг другу «да». Однако после танца молодоженов случается кое-что странное: Сергей вместо того, чтобы пригласить на танец тещу, идет к дружке – Жанне. А уже после – мать невесты замечает их при разговоре. В это время мужчина гладил живот дружки. Женщина уверена: Жанна – беременна! Но от кого? И какое отношение имеет к этой истории Сергей? Наталья убеждена, что узнает…и выведет жениха на чистую воду. Именно поэтому Наталья решает найти доказательства беременности Жанны.

Брачное предложение незнакомца

Ирэн получает загадочную записку от незнакомца – ей предлагается поучаствовать в квесте. Женщину интригует предложение, поэтому вместе с подругой отправляется на поиски следующих подсказок. Они приводят их в театр кукол. Вблизи фонтана подруги находят коробку с надписью «Для Ирэны». Ирэна открывает ее, видит футляр для кольца, а внутри и само кольцо с маленькой запиской – «Выходи за меня». Лилия и Ирэна в шоке. Ирэн оправдывается, что не понимает, что происходит. Она не знает, кто это мог сделать. Ирэн начинает думать, что это все просто какой-то розыгрыш. Но кому это нужно? Лилия предлагает проверить кольцо у ювелира и найти ответы на все вопросы…

Свадьба под стоны секса

Майя Петренко выходит замуж за Константина Золотарева. Все идет идеально – эффектное появление невесты на лошади, счастливые влюбленные, семья и друзья. Майя никогда не мечтала обо всем этом, ведь всегда считала, что брак – не для нее. Она уже видела, как официальный брак испортил отношения ее друзей. Однако сейчас ее глаза сияют, и она наслаждается этим днем. Вот отец ведет красавицу Майю к Косте. Звучит ее любимая песня. Как только Костя берет ладони любимой в свои и хочет сказать комплимент, песня обрывается… Становятся слышны сексуальные стоны и шепот жениха: «О, да… ты такая классная». К удивлению всех, дальше слышен незнакомый женский голос, женщина стонет в экстазе: «О, да, так хорошо! Продолжай!». В шоке Майя смотрит на Костю: что это значит? Это его голос на записи… И голос какой-то женщины…

Свадьба с преподавательницей

Сегодня исполнилось заветное желание Богдана – любимая Катя согласилась стать его женой. Самое интересное, что Катя, то есть Екатерина Викторовна, была куратором в институте, преподавала информатику. Во время совместного ужина с близкими и родными друг Богдана – Саша – вспоминает студенческие годы и в шутку говорит, что Катя не проходила молоденьких студентиков. На Катю нападает мать Богдана – Эвелина Ивановна – мол, так и знала, что та обольстила ее сына еще в институте! Но Катя все отрицает, она никогда не встречалась со своими студентами. Поддержат ли выбор сына близкие после этого?

Смотрите «Майже одружені» каждую пятницу сразу по 4 эпизода.