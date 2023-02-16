Невеста-самозванка и свадьба с препятствиями: что увидят зрители в новых сериях «Майже одружених»

В эту пятницу, 17 февраля, с 18:00 на СТБ выйдут сразу 4 новые серии сериала «Майже одружені». Загадочная история пропавшей невесты, неожиданное появление на свадьбе конкурентки, опоздание любимого, которое может стоить будущего пары, и невероятные препятствия на пути к долгожданной церемонии – все это в новых эпизодах.

Подробности серий:

Безумная свадьба

Сегодня должна состояться свадьба Оли и Федора. Уже все готово к церемонии, однако жениха до сих пор нет на месте… Девушка начинает волноваться, ведь государственный регистратор не может долго ждать – в этот день есть и другая работа. Однако связаться с Федором невозможно – телефон выключен. Так и не дождавшись мужчины, гости и регистратор разошлись. В зале остались Оля в свадебном платье и самые близкие ей люди. И вот, когда уже никто не ждал, на пороге появляется Федор. Он едва стоит на ногах, весь взлохмаченный, свадебный костюм помят и грязный. Что же произошло и будет ли оправдание его поступку?

Загадка пропавшей невесты

День, который должен стать для влюбленных Антона и Евы настоящим праздником, начинается с загадочного исчезновения невесты. Антон и родные пары, ожидающие невесты в ЗАГСе, ошеломлены тем, что она не появляется на собственную свадьбу. Антон нервничает. Он убежден: с Евой случилось что-то ужасное. Однако его отец и сестра уверены: Ева просто убежала и покинула любимого. Антон пытается выяснить, что произошло. Однако каждый пазл полученной информации все больше убеждает его в том, что Ева действительно бросила его ради другого. Последним доказательством измены девушки становится провокационное сексуальное видео с участием Евы и ее бывшего парня, которое Антону отправляет аноним… Но действительно ли причина в предательстве?

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Свадьба с препятствиями

По дороге в ЗАГС Денис и Карина очень спешат. Гости и родные их там уже ждут. Жених и невеста опаздывают почти на час, потому что в предсвадебной суматохе мужчина забыл дома обручальные кольца, поэтому их машина вернулась с полпути. Сейчас же водитель вынужден гнать, как неистовый. Остается несколько километров до ЗАГСа, и вдруг в зеркале заднего вида водитель видит, что их догоняют полицейские. Они вынуждают водителя остановиться на обочине. Полицейских интересует, почему свадебный автомобиль превысил скорость. Сначала Денис пытается объяснить ситуацию, но это не убеждает полицейских, и здесь Карина неудачно шутит: «Гнали, потому что у них – бомба!». Один из полицейских присматривается к Карине и ее лицо кажется ему знакомым. Может, она какая-то злоумышленница? Да еще и так неудачно пошутила с ними. Денис и Карина в шоке! Такого быть не может! Карина – никакая не преступница! Она – переводчица и порядочная женщина. Это какое-то досадное недоразумение! Какие еще препятствия ждут пару? И состоится ли долгожданная свадьба?

Невеста-самозванка

Со своим женихом 29-летним Антоном 25-летняя Каролина познакомились случайно. Она выучилась на страхового агента, получила хорошо оплачиваемую работу и решила жить отдельно от родителей. Обсудив это на семейном совете, было принято решение, что Каролина начинает искать жилье недалеко от работы. На очередной осмотр риэлтор случайно назначает ей одно и то же время, что и Антону, который также в этот период ищет себе новое жилье в центре города. Молодые люди понравились друг другу. И решают снимать эту квартиру вместе – каждому по комнате, а менее чем через две недели начинают встречаться. Прожив вместе три года, они поняли, что они хотят провести друг с другом всю жизнь и решают узаконить свои отношения.

Каролина вместе со своими родителями Павлом и Марией и лучшей подругой Жанной едут в лимузине в ресторан, где должна состояться их свадьба и где ее ждет жених Антон, его родные, друзья и гости с обеих сторон. Каролина взволнована, потому что это самый важный день в ее жизни. Девушка очень любит Антона, уверена в его чувствах к ней и уверена в счастливом будущем с этим мужчиной. Но не успевает она под руку с отцом дойти до свадебной арки, где ее ждет Антон и выездной регистратор, как из толпы гостей быстро выходит какая-то девушка в свадебном платье и занимает место рядом с женихом вместо Каролины… Это – бывшая Антона – Павлина Бойко. Однако Каролина о ней ничего не знает…

Смотрите «Майже одружених» каждую пятницу сразу по 4 эпизода.

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