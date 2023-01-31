«Майже одружені»: известна дата старта сериала

Говорят, что настоящая любовь способна преодолеть самые сложные испытания. Новый сериал СТБ «Майже одружені» расскажет невероятные истории, которые докажут: даже в самые темные мгновения — любовь побеждает! Уже 3 февраля не пропустите первые серии «Майже одружені» в 18:00 на СТБ!

Свадьба — одно из самых значимых и счастливых событий в жизни каждого человека, однако нередко этот волнительный момент бывает омрачен различными непредвиденными обстоятельствами. Когда, казалось бы, все решено и понятно, случаются самые неожиданные вещи. Или находятся те, кто готов помешать семейному счастью пары — воюющие родители молодоженов, измена будущего мужа или СМС от бывшего…

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Скриптед-реалити «Майже одружені» рассказывающий о самых интригующих поворотах, произошедших накануне свадьбы различных людей. Каждый эпизод – отдельная история любви, в которой героям предстоит столкнуться с недоверием, изменами и непониманием со стороны близких и друзей. Сможет ли любовь преодолеть все эти препятствия? И будет ли свадьба?

Video: Майже одружені: дата выхода в 2023 году Когда сериал Майже одружені выходит в эфир телеканала СТБ в 2023 году? Дата старта нового сериала Майже одружені

Video: Майже одружені: дата выхода в 2023 году Когда сериал Майже одружені выходит в эфир телеканала СТБ в 2023 году? Дата старта нового сериала Майже одружені

Смотрите первые 4 серии уже в эту пятницу, 3 февраля, в 18:00 на телеканале СТБ!

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