«Майже одружені»: відома дата старту серіалу

Кажуть, що справжнє кохання здатне подолати найскладніші випробування. Новий серіал СТБ «Майже одружені» розповість неймовірні історії, які доведуть: навіть у найтемніші миті — кохання перемагає! Вже 3 лютого не пропустіть перші серії «Майже одружені» о 18:00 на СТБ!

Весілля — одне з найзначніших і найщасливіших подій у житті кожної людини, проте нерідко цей хвилюючий момент буває затьмарений різними непередбачуваними обставинами. Коли, здавалося б, все вирішено і зрозуміло, трапляються найнесподіваніші речі. Або знаходяться ті, хто готовий перешкодити сімейному щастю пари — батьки молодят, що воюють, зрада майбутнього чоловіка чи смс від колишнього…

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Скриптед-реаліті «Майже одружені» розповідає про найінтригуючі повороти, що відбулися напередодні весілля різних людей. Кожен епізод – окрема історія кохання, в якій героям доведеться зіткнутися з недовірою, зрадами та нерозумінням з боку близьких та друзів. Чи зможе кохання подолати всі ці перешкоди? І чи буде весілля?

Video: Майже одружені: дата виходу у 2023 році Коли серіал Майже одружені виходить в ефір телеканалу СТБ у 2023 році? Дата старту нового серіалу Майже одружені

Video: Майже одружені: дата виходу у 2023 році Коли серіал Майже одружені виходить в ефір телеканалу СТБ у 2023 році? Дата старту нового серіалу Майже одружені

Дивіться перші 4 серії вже цієї п’ятниці, 3 лютого, о 18:00 на телеканалі СТБ!

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