Загадкове зникнення нареченої та смс-погрози перед освідченням: що побачать глядачі у нових серіях «Майже одружених»

Цієї п’ятниці, 3 березня, з 18:00 на СТБ вийдуть одразу 4 нові серії серіалу «Майже одружені». Загадкове зникнення нареченої з весільної подорожі, шантаж перед пропозицією руки та серця, зустріч з першим коханням та ворожнеча двох сестер через одного чоловіка – у найближчих епізодах.

Подробиці серій:

З весільної подорожі повернувся тільки наречений

У новоспечених молодят – Євгена та Дарії – закінчився медовий місяць. У день повернення на них в аеропорту чекає Аня, сестра нареченої. Вона, усміхнена, стоїть у зоні очікування, в руках жартівлива табличка з надписом «З поверненням, сімейство Таранів» і гарний букет квітів. Нарешті вона бачить у натовпі Євгена, починає виглядати і свою сестру, але її немає… Євген помічає Аню. Вони вітаються. Аня з посмішкою запитує, де він загубив дружину, але серйозність Євгена дещо її насторожує. Згодом у розмові Євген від серйозності переходить у саркастичний тон: «Невже сестри Коваль з десяток разів не перемили нашу сварку». Аня не звертає уваги на саркастичні слова Євгена. Євген впевнений, що Дарія вже у місті. Адже за день до їхнього рейсу вона спакувала валізу й поїхала з готелю. Він нагадує Ані, що її сестра й не таке чудила: «Можливо, вона вже вдома й готова вибачитись за свої істерики». Євген йде. Аня залишається на місці кілька секунд, бере свій телефон, набирає сестру, але та не відповідає… Що ж насправді сталось під час медового місяця? Та куди ділась наречена?

Заміж за перше кохання

У свої 16 школярка Юля зустрічалася з Дмитром, першокурсником ветеринарного інституту. Вони виросли в маленькому містечку неподалік Києва. Дмитро був однокласником двоюрідної сестри Юлі, Люби. Вона їх і познайомила на своє вісімнадцятиріччя. Юля навіть не здогадувалася, що Дмитро – не тільки її перше кохання, але й сердечна таємниця сестри. Люба заздрила Юлі, адже Діма, з яким вона 11 років сиділа за однією партою, почав зустрічатися не з нею. Дівчина мріяла розлучити закоханих. Вона теж вступила і навчалася в столиці, тож часто бачилася з Дмитром. Люба знала, що хлопець почав працювати у нічні зміни, щоб заробити на гарний подарунок для Юлі на річницю стосунків. Цю ситуацію вона вирішила подати для Юлі зовсім інакше, імітувавши, наче Дмитро зраджує. Юля складно переживає «зраду» коханого. На наступний день йде на місцеву дискотеку, щоб розвіятися. Зустрічає Славка, найкращого друга Діми, перший раз напивається, а на ранок прокидається у Славка вдома. Нічого не пам’ятає…

Дмитро приїздить після першої сесії з подарунком для Юлії. Вони сваряться. Проте хлопцеві вдається переконати Юлю, що всі ці дні він не зраджував, а працював, щоб заробити грошей. Юля розуміє, що вона зрадила Дмитра, а ще… вона сьогодні дізналася, що вагітна. Дівчина не може так вчинити з коханим, повісити на нього чужу дитину, зіпсувати йому майбутнє, саме тому – кидає його. Каже, що у неї вже з’явився інший.

Проте через багато років колишнім закоханим випаде можливість зустрітися знову…

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Мій наречений вбивця

Сьогоднішнє побачення Інни та Макса – особливе, адже чоловік вирішив зробити пропозицію коханій. Пара зустрічається в ресторані, Макс трохи нервує. Проте наступна мить несподівано вплине на щасливе майбутнє пари… Інна отримує таємниче повідомлення, від якого у неї відбирає дар мови… Проте не зізнається чоловікові, що сталося. Макс збирається з духом і робить пропозицію коханій. На телефон знову приходить якесь повідомлення. Інна читає і нервує, підхоплюється та тікає з ресторану. Макс шокований…

Подруга Катя приходить до Інни, аби дізнатися причину такої дивної поведінки. Інна мовчить, але Катя помічає, що Інна здригається, коли на її телефон приходять повідомлення.

Катю це зацікавлює, і коли Інна виходить на кухню, Катя дивиться у її телефон. Бачить там повідомлення: «Макс робитиме тобі пропозицію, відмов йому, інакше – він помре. Якщо ти скажеш йому хоч слово – він також помре». І друге повідомлення: «Відмовляй, інакше він – труп. Я стежу за вами!»… Однак це далеко не всі загадки, які доведеться довідатись Інні…

Сестри воюють за нареченого

Десять років тому Анастасія Нагорна розійшлась зі своїм чоловіком, батьком її обох доньок Дани та Віри, з яким була одружена 15 років. Її колишній чоловік знайшов собі іншу жінку, а от Анастасія з того часу – одна, і сама виховує доньок. Старша – Дана – майже рік тому розійшлася зі своїм хлопцем Артуром, бізнесменом, власником бару. Кілька місяців тому молодша Віра почала зустрічатися з тим же Артуром, колишнім хлопцем своєї сестри, Анастасія цього не схвалила, але все ж прийняла і цей факт. Вона зрозуміла, що обоє нічого не можуть зробити зі своїми почуттями, і сподівалась, що Дана з цим якось впорається. Після того, як обидві сестри спочатку сильно розсварились, Анастасія вірить, що Дана викинула Артура з голови й прийняла те, що він тепер щасливий з її сестрою. Але, коли війна між сестрами розгоряється не на жарт, Анастасія розкопує правду про Артура….

Дивіться «Майже одружені» щоп’ятниці одразу по 4 епізоди.

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